حفل ترفيهي للأطفال الفلسطينيين المرافقين لمصابى غزة بمستشفى بنها الجامعي

حفل ترفيهي للأطفال الفلسطينيين المرافقين لمصابى غزة بمستشفى بنها الجامعي

حفل ترفيهي للأطفال الفلسطينيين المرافقين لمصابى غزة بمستشفى بنها الجامعي

نظمت جامعة بنها حفلا ترفيهيا للأطفال الفلسطينيين المرافقين لمصابي قطاع غزة المتواجدين داخل المستشفى الجامعي، والذين يتلقون العلاج بالأقسام العلاجية المختلفة بالمستشفى.

وتضمن الاحتفال تنظيم العديد من الأنشطة والألعاب الترفيهية للأطفال لرسم البسمة على وجوههم، والاحتفال معهم بعيد الفطر المبارك

احتفالات جامعة بنها بأطفال فلسطين

فرحة عيد الفطر

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إن الجامعة حريصة على مشاركة الأطفال الفلسطينين فرحة عيد الفطر المبارك وتم تنظيم احتفال ترفيهى لهم بملاعب الجامعة ببنها وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

احتفالات جامعة بنها بأطفال فلسطين

دعم الأشقاء الفلسطينيين

وأكد «الجيزاوي» حرص إدارة الجامعة ومستشفياتها الجامعية على دعم الأشقاء الفلسطينيين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات المرضية منهم ومرافقيهم لتلقي العلاج داخل المستشفي الجامعى.

احتفالات جامعة بنها بأطفال فلسطين

وأشار رئيس جامعة بنها الى أن الدولة المصرية تضع تقديم كافة أوجه الدعم للمرضى الفلسطينيين أولوية كبرى، من خلال توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية اللازمة لهم وتهيئة كافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية.

احتفالات جامعة بنها بأطفال فلسطين

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