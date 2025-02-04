جامعة طنطا تكشف تفاصيل حالة مساعد مدرب الأسود ضحية النمر المفترس

جامعة طنطا تكشف تفاصيل حالة مساعد مدرب الأسود ضحية النمر المفترس

جامعة طنطا تكشف تفاصيل حالة مساعد مدرب الأسود ضحية النمر المفترس

كشفت جامعة طنطا عن مستجدات الحالة الصحية لمساعد مدرب الأسود المصاب، في هجوم نمر مفترس عليه أثناء أحد عروض السيرك في طنطا، حيث أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب جامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات طنطا الجامعية، أنّ مستشفى طوارئ طنطا الجامعي استقبل في الساعات الأولى من صباح اليوم، أحد المدربين المساعدين في أحد عروض السيرك بمدينة طنطا، مصابا بتهتكات في الذراع بسبب مهاجمة نمر مفترس له أثناء العرض.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مستشفيات طنطا الجامعي لـ«الوطن»، أنّ المصاب دخل إلى غرفة العمليات فور وصوله، وجرى تشكيل فريق طبي من كبار الجراحين بمستشفى طنطا الجامعي في محاولة لإنقاذه.

من جانبه، كشف الدكتور محمد الشبيني المشرف العام على مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، عن أنّ الفريق الطبي قرر بتر ذراع العامل المصاب بعد محاولات كثيرة من عدم البتر، ولكن جاء القرار النهائي بالبتر بعد إصابته بتهتك تام في العضلات والاوردة والشرايين، موضحا أنّ البتر سيكون حتى كوع اليد.

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