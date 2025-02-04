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السبت، 05 أبريل 2025
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نزوح أكثر من 4 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس

نزوح أكثر من 4 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس

نزوح أكثر من 4 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس

أعلنت اللجنة الإعلامية في طولكرم عن نزوح أكثر من 4 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس وعشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة، مضيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استولى على منازل عشرات العائلات في المدينة وحول بعضها إلى مواقع عسكرية.

وأكدت اللجنة الإعلامية أن الاحتلال دمر 396 منزلا بشكل كامل و2573 جزئيا وأغلق مداخل المخيمات بالسواتر الترابية، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من وجودها العسكري في مختلف أنحاء المدينة، إذ نصبت حواجز عسكرية متنقلة على مداخلها، خصوصًا عند دوار فرعون جنوبًا، ودوار السلام شرقًا، وشارع نابلس المقابل لمخيم طولكرم، بالإضافة إلى ضاحية ذنابة قرب منصات العطار.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال أوقفت مركبات المارة ودققت في هويات الركاب، وأخضعت العديد منهم للاستجواب الميداني والتنكيل، ما تسبب في عرقلة حركة الفلسطينيين وتأخير وصولهم إلى وجهاتهم.

وأسفر العدوان المتواصل على المدينة ومخيماتها عن استشهاد 13 فلسطينيًا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى جانب عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.

كما ألحق العدوان دمارًا شاملًا طال البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة، حيث دمرت 396 منزلًا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.

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