تلقى الطفل الموهوب علي البيلي، الذي أسر قلوب المشاهدين بتجسيده لشخصية «يوسف» في مسلسل لام شمسية الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2025، هدية مميزة تقديرًا لأدائه اللافت، وقد استطاع علي، على الرغم من صغر سنه وصعوبة الدور وتفرد المشاهد التي قدمها، أن يخطف أنظار الجمهور ببراعته وإتقانه الملحوظ للشخصية.

علي البيلي يتلقى هدية من فريق عمل مسلسل لام شمسية

ونشر علي البيلي عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، مقطع فيديو يُظهر المفاجأة اللي تلقاها من فريق عمل المسلسل تقديرًا لدوره الذي أداه في مسلسل لام شمسية، وهي عبارة عن لوحة كبيرة مطبوع عليها صورة شخصية «يوسف»، وحرص الجميع على كتابة عبارات تهنئة ودعم وتشجيع للطفل علي البيلي، خاصة بعدما انتهى فريق العمل من تصوير المسلسل وعُرضت الحلقة الأخيرة مع نهاية شهر رمضان.

وتضمنت الرسائل التي تلقاها علي البيلي هي: «بحبك جدًا وفخورة بيك»، و«الحب الحب»، و«أنت ممثل عظيم»، و«بتمنالك كل التوفيق»، و«فخورة بيك جدًا يا لولي وهفضل فخورة بيك على طول»، وكل عبارة حملت توقيع صاحبها الذي حرص على التقاط صورة تذكارية مع علي البيلي.

وأرفق علي البيلي الفيديو برسالة قال فيها: «هذه أفضل هدية تلقيتها هذا العام. أحبكم بلا حدود، كنتم سندي طوال هذه الرحلة. لكل واحد منكم مكانة خاصة في قلبي».

معلومات عن الطفل علي البيلي

والطفل علي البيلي الذي يُجسد شخصية «يوسف» في مسلسل لام شمسية حظى بإشادة واسعة من الجمهور، خاصة في المشاهد التي تناولت قضية التحرش بالأطفال، والتي تُعتبر من المشاهد الصعبة والمؤثرة، وقد شارك المخرج كريم الشناوي مقطع فيديو عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الطفل وهو يتحدث عن تجربته في تصوير هذه المشاهد، حيث وصفها بأنها كانت صعبة وثقيلة، ولكنه في الوقت نفسه عبر عن استمتاعه بالتجربة.

وكان «البيلي» بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة، إذ شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية الناجحة، مثل مسلسل الكبير أوي 7 في رمضان 2023، حيث جسد شخصية «الكبير» في طفولته، والتي أداها الفنان أحمد مكي.

كما شارك في الموسم الثاني من مسلسل «ليه لأ» عام 2022. وفي مسلسل «اللعبة»، أظهر موهبة كبيرة في تجسيد شخصية طفل ذكي وماكر يتلاعب بالكبار من حوله، خاصة في مشهد جمعه بالفنان أحمد فتحي، وفي رمضان 2024، شارك في مسلسل الحشاشين مع الفنان كريم عبدالعزيز.