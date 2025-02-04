ضبط 92 كيلو مواد مخدرة بقيمة 20 مليون جنيه في القاهرة والمحافظات

ضبط 92 كيلو مواد مخدرة بقيمة 20 مليون جنيه في القاهرة والمحافظات

ضبط 92 كيلو مواد مخدرة بقيمة 20 مليون جنيه في القاهرة والمحافظات

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهوده بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة، وجاءت كالتالي:

في القاهرة، تم ضبط عنصر إجرامي بحوزته 10 آلاف قرص كبتاجون مخدر.

في السويس، تم ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 20 كيلو من الحشيش، وعنصرين آخرين بحوزتهما 35 كيلو من الحشيش وسلاح أبيض.

في كفر الشيخ، تم ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 12 كيلو من الحشيش.

أما في الإسكندرية، تم ضبط سيدة بحوزتها 15 كيلو من الهيروين.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 20 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة هذه الجرائم.

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