ضبط 288 قضية مخدرات و60 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 288 قضية مخدرات بإجمالي 332 متهمًا، شملت 228 كيلو من الحشيش، 28 كيلو من البانجو، 15 كيلو من الهيروين، 13 كيلو من الهيدرو، 8 كيلو من الآيس، 5 كيلو من الشابو، 3 كيلو من الإستروكس، وكميات أخرى من المخدرات المتنوعة، بالإضافة إلى 40,347 قرصًا مخدرًا.

كما جرى ضبط 60 قطعة سلاح ناري بحوزة 58 متهمًا، شملت بنادق آلية، بنادق خرطوش، طبنجات، أفراد محلية الصنع، و197 قطعة سلاح أبيض.

على صعيد تنفيذ الأحكام القضائية، تم تنفيذ 54 ألفا و361 حكمًا متنوعًا، إلى جانب ضبط تشكيلين عصابيين، و23 متهمًا هاربًا، و9 متهمين بأعمال بلطجة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المخالفين وتعزيز الأمن والاستقرار.