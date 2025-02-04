من هم فريق بيس كيك؟.. ظهروا مع «صاحبة السعادة»

استضافت الإعلامية إسعاد يونس صاحبة السعادة، فريق منصة بيس كيك في حلقة ترفيهية مع فريق «ارزع»، الذي يقدم محتواه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتضمّنت الحلقة العديد من الألعاب بين المذيعة والضيوف، ومنها لعبة «كلام فاضي»، فمن هم فريق بيس كيك؟

من هم فريق بيس كيك بعد ظهورهم في صاحبة السعادة؟

حلّ شباب بيس كيك ضيوفا على برنامج صاحبة السعادة في سهرة ثاني أيام عيد الفطر، وقالوا إنّ الفريق أسسه كريم أبو جمرة الرئيس التنفيذي لمنصة بيس كيك، ورائد في مجال المحتوى الرقمي، بدأ مسيرته المهنية في جوجل بتخصص في التسويق الرقمي، وعمل في شركات ومشاريع لبناء تركيز استراتيجي على المحتوى الإلكتروني.

ويضم الفريق، ملك دهشان، مروان إمام خريج كلية هندسة وفنون جميلة، وحازم راغب خريج كلية إعلام، وندى مهيب، سينما شعبة رسوم متحركة، ويحيى الصادي، خريج تجارة إنجليزى جامعة القاهرة، وأحمد صافي، خريج إعلام الجامعة الأمريكية، وكريم أبوجمرة.

فريق بيس كيك في صاحبة السعادة

وكانت الإعلامية إسعاد يونس قد استضافت فريق بيس كيك في حلقة خاصة مليئة بالألعاب مثل كلام فاضي، وهي عبارة عن جمل غير منضبطة، والمطلوب من كل فريق ترتيبها في شكل جمل أكثر انضباطا.