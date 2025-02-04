ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، جهوده في التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية.

أسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد الوزارة استمرار جهودها لضبط المخالفين وحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية لهذه الجرائم.