مشروبات تساعد على تحسين عملية الهضم بعد تناول حلويات العيد

الكحك بأنواع المختلفة من الأكلات الأساسية التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها في عيد الفطر المبارك، ويفرط البعض في تناوله، ما يؤدي إلى وجود عسر في الهضم، ولذلك نستعرض في هذا التقرير مشروبات تساعد على تحسين الهضم خلال أيام العيد.

الزنجبيل يحسّن الهضم

يوجد العديد من المشروبات التي يجب على الأشخاص الحرص على تناولها خلال أيام العيد بعد تناول الكحك وحلويات العيد المختلفة، لأنها تساعد على تحسين الهضم ومن بينها الزنجبيل، وذلك لأنه يُعتبر من العلاجات الطبيعية الفعالة لعسر الهضم، إذ يحتوي على مركبات تساعد على تسريع عملية الهضم وتهدئة التهيج في المعدة، وفق لما ذكره الدكتور مصطفى قابيل، طبيب الباطنة والجهاز الهضمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

المشروبات التي تساعد على تحسين عسر الهضم

وجاءت من ضمن المشروبات التي تساعد على تحسين عسر الهضم هو النعناع، وذلك لأنه يمتلك خصائص مهدئة للمعدة ويساعد في تخفيف الانتفاخ وتهدئة الأعراض المصاحبة لعسر الهضم.

الشاي الأخضر أيضا مون المشربات التي تساعد على تحسين عملية الهضم، وذلك لأنه يحتوي على ألياف ويهدئ القولون ويخلص من تراكم الطعام في المعدة، ويفضل شربه بعد تناول الطعام، أيضا اليانسون يهدئ المعدة وآلامها ويتخلص من الغازات والانتفاخ، بالإضافة إلى مشروب القرفة، فهو يفتت الدهون الثلاثية، ويخلص من مشاكل القولون والغازات ويسهل عملية الهضم.

وبحسب «قابيل» فإن هناك بعض الأطعمة التي تحسن من عملية الهضم، وهي الغنية بالبروبيوتيك مثل الكيمتشي والمخللات، التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتحسن من قدرة الجسم على هضم الطعام بشكل أفضل.