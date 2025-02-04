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متحدث «الصحة» بغزة: نحذر من انتشار الأمراض بسبب سوء التغذية

متحدث «الصحة» بغزة: نحذر من انتشار الأمراض بسبب سوء التغذية

متحدث «الصحة» بغزة: نحذر من انتشار الأمراض بسبب سوء التغذية

قال الدكتور خليل الدقران متحدث وزارة الصحة بغزة، إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بحق النازحين في عيادة أونروا بمخيم جباليا، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المصابين وصل إلى المستشفيات، وأن 50 شهيدا سقطوا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بالقطاع منذ فجر اليوم.

ارتقاء 1100 شهيد منذ 18 مارس

وأعلن متحدث الصحة بغزة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، ارتقاء 1100 شهيد ونحو 3000 إصابة منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية بالقطاع في 18 مارس الماضي، لافتًا إلى أن نسبة التشغيل في مستشفيات القطاع لا تتجاوز 20% بعد منع الاحتلال إدخال المستلزمات الطبية

وحذر متحدث الصحة بغزة من انتشار الأمراض بسبب سوء التغذية وعدد كبير من الأطفال يواجهون المجاعة.

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