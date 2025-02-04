«الوطن» تنعى الكاتب الصحفي الراحل طه عبد العليم رئيس هيئة الاستعلامات الأسبق

تنعى جريدة «الوطن» والعاملون بها ببالغ الحزن، الكاتب الصحفي الكبير الدكتور طه عبدالعليم، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، ورئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات الأسبق، وتتقدم أسرة الجريدة بخالص العزاء لأسرة الكاتب الراحل وتلاميذه ومحبيه.

وتوفي الدكتور طه عبدالعليم اليوم عن عمر ناهز 75 عاما، فيما أعلنت أسرته أنّ الجنازة ستقام بعد صلاة العصر اليوم في مسجد السلام بجوار الوفاء والأمل بمدينة نصر.