«الأوقاف» تعلق على واقعة لعب الأئمة مع الأطفال في المسجد

«الأوقاف» تعلق على واقعة لعب الأئمة مع الأطفال في المسجد

«الأوقاف» تعلق على واقعة لعب الأئمة مع الأطفال في المسجد

أصدرت وزارة الأوقاف بيانا بعد انتشار فيديو واقعة أئمة المساجد الذين يلاعبون الأطفال داخل المسجد عقب صلاة العيد، مؤكدة أن المساجد بيوت الله وتملأ القلوب بالسكينة وتزود الأرواح بالهدى، ومن رحمة الإسلام أنه جعل المساجد بيئة رحبة للكبار والصغار من الجنسين، حاضنة للأبناء؛ لتعزيز حبهم لها وارتباطهم بها منذ الصغر.

التصريح باللعب داخل المسجد دون التأثير على قدسيته

واستشهدت وزارة الأوقاف بما جاء عن حديث عائشة رضي الله عنها، فقد قالت: «رأيت النبي ﷺ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد»، وهذا الحديث يوضح سماحة الإسلام في التصريح باللعب داخل المسجد طالما أنه لا يخل بقدسيته ولا يؤثر في خشوع المصلين.

اللعب والملاطفة في أوقات لا تعيق الصلاة في المسجد

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من المهم أن يكون اللعب والملاطفة في أوقات لا تعيق الصلاة أو تؤثر في خشوع المصلين، كما ينبغي إشراف الكبار على الأطفال من أجل مراعاة الآداب الشرعية في أي نشاط داخل المسجد، والأوقات المناسبة للهو المباح وكيفيته، مع تربيتهم على عدم المساس بقدسية المسجد أو التسبب في إزعاج المصلين، أو في إحداث أي ضرر بالمكان أو بمن هم فيه.

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