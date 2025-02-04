«السياحة»: 175 ألف زائر للمتاحف والمواقع الأثرية خلال أول يومين من إجازة عيد الفطر

قالت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم، إن المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية شهدت إقبالًا كبيرًا من الزائرين المصريين والأجانب خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث زارها خلال أول وثاني أيام العيد نحو 175 ألف زائر من المصريين والأجانب.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الأعداد تعكس زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، لا سيما في مجال السياحة الثقافية. كما تعكس حرص واهتمام الشعب المصري، بمختلف فئاته العمرية، على زيارة أهم المواقع الأثرية للتعرف على تاريخه وحضارته العريقة، والاستمتاع بأجواء العيد في هذه الأماكن.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد أن المجلس الأعلى للآثار، في ضوء تكليفات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مستمر في تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بالمتاحف والمواقع الأثرية، بما يضمن الحفاظ عليها وتقديم تجربة سياحية استثنائية للزائرين.

أكثر المواقع الأثرية إقبالًا

من جانبه، أشار الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، إلى أنه وفقًا لمنظومة حجز التذاكر الإلكترونية للمواقع الأثرية والمتاحف، كانت أكثر ستة مواقع أثرية استقبالًا للزائرين خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك هي:

- منطقة أهرامات الجيزة: 31,701 زائرًا



- معابد الكرنك: 15,512 زائرًا

- وادي الملوك: 15,092 زائرًا

- معبد حتشبسوت (الدير البحري) بالأقصر: 12,656 زائرًا

- المتحف المصري بالتحرير: 12,869 زائرًا

- قلعة صلاح الدين الأيوبي: أكثر من 7,000 زائرًا

كما استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط 5,000 زائر، في حين بلغ عدد زوار المتحف المصري الكبير نحو 10,000 زائر.

غرفة عمليات لمتابعة سير العمل

الجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، شكلت غرفة عمليات مركزية تضم ممثلين من مختلف قطاعاتها، وذلك لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية خلال أيام عيد الفطر المبارك.