أشادت بها أنجلينا جولي.. وفاة «زبيدة» المسنة الحاصلة على محو الأمية بالمنوفية

رحلت عن عالمنا الحاجة زبيدة عبدالعال الصعيدي، الملقبة بـ«أيقونة محو الأمية»، عن عمر يناهز 89 عامًا، وذلك إثر تعرضها لأزمة صحية نُقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث وافتها المنية، وقد وُري جثمانها الثرى في مسقط رأسها بقرية دكما التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وسط حالة من الحزن التي خيمت على أقاربها وأهالي القرية.

رحلة الحاجة زبيدة مع أولادها

في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، ذكرت الحاجة زبيدة أنها كانت تتمنى منذ صغرها تعلم القراءة والكتابة، لكن والدها لم يكن يرغب في تعليم الإناث، ورغم ذلك، حرصت على تعليم أولادها الثمانية حتى حصلوا على شهادات جامعية. كان لديها شغف بالتعلم، وكانت تحاول القراءة والكتابة مع أولادها، إلا أن مشاغل الحياة منعتها من استكمال تعليمها. وعندما علمت بفرصة التعليم في فصول محو الأمية، لم تتردد في الالتحاق بها.

حصول الحاجة زبيدة على شهادة محو الأمية

نجحت الحاجة زبيدة في الحصول على شهادة محو الأمية عام 2023 وهي في عمر 87 عامًا، ضمن مبادرة «لا أمية مع تكافل» التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية. وقد لاقت قصتها وإصرارها على التعلم إعجابًا ورواجًا واسعًا، حتى أشادت بها النجمة العالمية أنجلينا جولي، التي نشرت صورتها عبر تطبيق «إنستجرام». كما تم تكريمها ومنحها العديد من الجوائز وشهادات التقدير داخل محافظة المنوفية وخارجها.