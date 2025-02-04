وزير الخارجية: استقرار المنطقة مرتبط بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة

وزير الخارجية: استقرار المنطقة مرتبط بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة

وزير الخارجية: استقرار المنطقة مرتبط بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة

جرى اتصال هاتفي اليوم بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار التشاور الدوري بين البلدين الشقيقين حول مجمل القضية الفلسطينية والأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي.

مناقشة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وشهد الاتصال نقاشا بين الوزيرين حول الجهود المصرية-القطرية الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة، بالإضافة إلى التطورات السلبية المتصاعدة في الضفة الغربية في ضوء النهج التصعيدي الإسرائيلي الخطير وسياسة الاقتحامات المتكررة للمدن الفلسطينية ومصادرة الأراضي والنشاط الاستيطاني المتزايد، ومواصلة الاستفزازات الاسرائيلية المتكررة وآخرها فى القدس الشرقية واقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك.

بحث سبل تنفيذ مخرجات القمة العربية الطارئة بالقاهرة

كما بحث الوزيران، أعمال اللجنة الوزارية العربية الإسلامية وسبل تنشيط دورها لدعم الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخرجات القمة العربية الطارئة بالقاهرة التي عقدت في 4 مارس.
وعكس الاتصال تطابق رؤى البلدين حول التطورات في الأراضي الفلسطينية، إذ شدد الجانبان على أنه لا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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