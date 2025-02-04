«سوهاج الجامعي» ينقذ شابا سقط من قمة جبل.. وصل إلى المستشفى في حالة خطيرة

نجح فريق طبي في مستشفى الطوارئ بجامعة سوهاج في إنقاذ حياة شاب عمره 16 عاما سقط من قمة الجبل المجاور لمعبد أتريبس الأثري، وذلك من ارتفاع نحو 400 متر من سطح الأرض بسبب عاصفة ترابية شديدة.



وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن فريق طبي بمستفى الطوارئ نجح في إنقاذ حالة شاب كاد أن يفارق الحياة عقب سقوطه من قمة الجبل ليتم التعامل معه بشكل سريع من فرق طبية على مستوى عالٍ من المهارة.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، أنه تم تجهيز المريض بصورة فورية عقب وصوله مستشفي جامعة سوهاج في حالة خطيرة، وخضع لعدد من العمليات الجراحية الصعبة، وعقب الانتهاء منها جرى نقله إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج والمتابعة.

كسور في عظام الجمجمة وتهتك

وأضاف الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الحالة كانت تعاني من كسور في عظام الجمجمة وتهتك واضح وكسور متعددة بمقلة العين، إلى جانب اضطراب في درجة الوعي وعدة جروح قطعية متعددة بالوجه، موضحا أنه تم إجراء عملية بعظام الجمجمة ورفع العظام المنخفسة، وإعادة هيكلة مقلة العين وتثبت العظام المفتتة بواسطة شرائح ومسامير ميكروسكوبية.