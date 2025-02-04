أكدت الأمم المتحدة، أن قطاع غزة يعتبر أخطر مكان على الإطلاق للعاملين في المجال الإنساني، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».
الأمم المتحدة: غزة أخطر مكان للعاملين في المجال الإنساني
الأمم المتحدة: غزة أخطر مكان للعاملين في المجال الإنساني
بيان عاجل لمنظمة الأمم المتحدة
وأوضحت الأمم المتحدة، أنه يجب وضع حد للهجمات على عمال الإغاثة في غزة ومحاسبة مرتكبيها.
وفي وقت سابق، قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية تخفض عدد موظفيها الدوليين في غزة بنحو الثلث، مُشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.
الأمين العام للأم المتحدة لا يملك ضمان سلامة الموظفين
وقالت: «نسعى لخفض عدد الموظفين الدوليين بنحو الثلث، والسبب في ذلك يعود في الواقع إلى أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، لا يملك ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة»، مُشيرة إلى أن هذا يعني نحو 30 من أصل 100 موظف دولي، موضحة أن الوكالات ذات الصلة تشمل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).