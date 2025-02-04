الأمم المتحدة: غزة أخطر مكان للعاملين في المجال الإنساني

وقالت: «نسعى لخفض عدد الموظفين الدوليين بنحو الثلث، والسبب في ذلك يعود في الواقع إلى أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، لا يملك ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة»، مُشيرة إلى أن هذا يعني نحو 30 من أصل 100 موظف دولي، موضحة أن الوكالات ذات الصلة تشمل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).