وزير الأوقاف: محمود حمدي زقزوق «علامة خالدة» في تاريخ الفكر الإسلامي

وزير الأوقاف: محمود حمدي زقزوق «علامة خالدة» في تاريخ الفكر الإسلامي

وزير الأوقاف: محمود حمدي زقزوق «علامة خالدة» في تاريخ الفكر الإسلامي

أكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف أن ذكرى رحيل الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، ستظل خالدة في تاريخ الفكر الإسلامي، لما قدمه من جهود علمية ودعوية تركت بصمة واضحة في مسيرة التنوير والتجديد.

ترسيخ خطاب ديني مستنير


ولد الدكتور زقزوق، رحمه الله، في الأول من أغسطس عام1949م، وتوفي في الأول من أبريل 2020م، وكان أحد أبرز أساتذة الفلسفة الإسلامية، وتولى وزارة الأوقاف المصرية لسنوات عديدة، عمل في خلالها على ترسيخ خطاب ديني مستنير، يواكب متغيرات العصر ويعزز قيم الوسطية والاعتدال.

وأضاف وزير الأوقاف أن الدكتور زقزوق كان له دور بارز في تحديث الفكر الديني وتعزيز الحوار بين الحضارات، وكتب العديد من المؤلفات التي تناولت قضايا معاصرة، مسلطًا الضوء على ضرورة التجديد والاجتهاد بما يتناسب مع تحديات العصر، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية الراسخة.

وأشار إلى قدمه الدكتور زقزوق من جهود علمية وفكرية سيظل مرجعًا مهمًّا للأجيال القادمة، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل ما تركه من علم نافع في ميزان حسناته.

المنهج الوسطي المستنير

وختم وزير الأوقاف حديثه بقوله: «ستظل ذكرى الدكتور محمود حمدي زقزوق حية في قلوب محبيه، وسيظل إرثه الفكري محفزًا للأجيال على البحث والعلم والتجديد في إطار المنهج الوسطي المستنير».

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