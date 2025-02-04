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السبت، 05 أبريل 2025
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الاحتلال الإسرائيلي يكمل حصار تل السلطان برفح الفلسطينية جنوبي غزة

الاحتلال الإسرائيلي يكمل حصار تل السلطان برفح الفلسطينية جنوبي غزة

الاحتلال الإسرائيلي يكمل حصار تل السلطان برفح الفلسطينية جنوبي غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي أكملت حصار تل السلطان في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

العملية العسكرية في جنوبي قطاع غزة

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، دخلت مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة خلال الليل، بالتزامن مع غارات جوية على المنطقة، والتي امتدت أيضًا إلى شمال قطاع غزة، وصولا إلى وسطه.

وزعمت القناة الإسرائيلية، أن الفرقة 36 انضمت إلى العملية ودخلت غزة، ونقلت عن مصادر مطلعة على التفاصيل قولها، إن العملية البرية التي بدأت فجر الأربعاء في رفح هي الأهم التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية.

وتعمل القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة حاليًا بين خان يونس ورفح الفلسطينية، في منطقة وصفتها بأنها خالية نسبيًا من الفلسطينيين.

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