رجال الشرطة يوزعون هدايا على الأطفال بمناسبة عيد الفطر (صور)

اتخذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، التدابير الأمنية لتوفير بيئة آمنة للمتنزهين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، إلى جانب دورها الاجتماعي في توزيع عبوات تحتوي على كحك العيد على الصيادين بمراكب الصيد وإهداء أبنائهم ملابس العيد، ما أدخل عليهم الفرحة والبهجة.

كما شاركت الإدارة العامة للحماية المدنية، المواطنين الاحتفال بهذه المناسبة عبر زيارات للمستشفيات وتوزيع كحك العيد على المرضى، إلى جانب تقديم ملابس العيد للأطفال المرضى لرفع روحهم المعنوية خلال رحلة العلاج.

وتضمنت الاحتفالات زيارات لدور رعاية المسنين وتوزيع كحك العيد على قاطنيها، وهو تقليد تحرص عليه وزارة الداخلية في إطار الدعم والرعاية المقدمة لهم طوال العام.

ولاقى هذا الدور الاجتماعي استحسان المواطنين الذين وجهوا الشكر لرجال الشرطة على المبادرة التي عززت روح المشاركة والتلاحم بين هيئة الشرطة والمجتمع.