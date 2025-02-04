رجال الشرطة يوزعون هدايا على الأطفال بمناسبة عيد الفطر (صور)

رجال الشرطة يوزعون هدايا على الأطفال بمناسبة عيد الفطر (صور)

رجال الشرطة يوزعون هدايا على الأطفال بمناسبة عيد الفطر (صور)

اتخذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، التدابير الأمنية لتوفير بيئة آمنة للمتنزهين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، إلى جانب دورها الاجتماعي في توزيع عبوات تحتوي على كحك العيد على الصيادين بمراكب الصيد وإهداء أبنائهم ملابس العيد، ما أدخل عليهم الفرحة والبهجة.

كما شاركت الإدارة العامة للحماية المدنية، المواطنين الاحتفال بهذه المناسبة عبر زيارات للمستشفيات وتوزيع كحك العيد على المرضى، إلى جانب تقديم ملابس العيد للأطفال المرضى لرفع روحهم المعنوية خلال رحلة العلاج.

وتضمنت الاحتفالات زيارات لدور رعاية المسنين وتوزيع كحك العيد على قاطنيها، وهو تقليد تحرص عليه وزارة الداخلية في إطار الدعم والرعاية المقدمة لهم طوال العام.

ولاقى هذا الدور الاجتماعي استحسان المواطنين الذين وجهوا الشكر لرجال الشرطة على المبادرة التي عززت روح المشاركة والتلاحم بين هيئة الشرطة والمجتمع.

رجال الشرطة يواصلون مشاركة المواطنين احتفالات عيد الفطر رجال الشرطة يواصلون مشاركة المواطنين احتفالات عيد الفطر رجال الشرطة يواصلون مشاركة المواطنين احتفالات عيد الفطر رجال الشرطة يواصلون مشاركة المواطنين احتفالات عيد الفطر رجال الشرطة يواصلون مشاركة المواطنين احتفالات عيد الفطر رجال الشرطة يواصلون مشاركة المواطنين احتفالات عيد الفطر رجال الشرطة يواصلون مشاركة المواطنين احتفالات عيد الفطر رجال الشرطة يواصلون مشاركة المواطنين احتفالات عيد الفطر

رجال الشرطة يواصلون مشاركة المواطنين احتفالات عيد الفطر

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا