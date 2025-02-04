خطوات أساسية للعناية بالبشرة الحساسة خلال الربيع.. للتكيف مع تغيرات الطقس
خطوات أساسية للعناية بالبشرة الحساسة خلال الربيع.. للتكيف مع تغيرات الطقس
حال كنتِ ترغبين في الحصول على بشرة نضرة ومشرقة، دون استخدام مستحضرات تجميل باهظة الثمن، يمكنكِ تحضير وصفات فعالة وآمنة تمنحك الترطيب والنعومة وتساعدك في التخلص من البقع والشوائب والتفتيح الطبيعي أو حتى تنظيف البشرة، إليكِ خطوات أساسية للعناية بالبشرة الحساسة خلال فصل الربيع للتكيف مع تغيرات الطقس وآمنة على البشرة وفعالة لتلبية احتياجات بشرتك والحفاظ على صحتها ونضارتها، وفقا لحديث الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية لـ«الوطن».
تقول «سند» إنه مع قدوم فصل الربيع، تتغير الظروف الجوية مثل ارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤثر سلبًا على البشرة الحساسة، ومن الضروري تعديل روتين العناية بالبشرة للتكيف مع هذه التغيرات والحفاظ على صحة البشرة.
خطوات أساسية للعناية بالبشرة الحساسة خلال فصل الربيع
- استخدامي منظف لطيف اختيار منظف خالٍ من العطور والمواد الكيميائية القاسية يساعد في تنظيف البشرة دون التسبب في تهيجها.
- استمري على الترطيب اليومي ويكون المرطب يحتوي على مكونات مهدئة مثل السيراميدات وحمض الهيالورونيك يساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.
- استخدمي واقي الشمس بحماية مناسبة SPF 30 أو أعلى بشكل يومي لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، حتى في الأيام الغائمة.
- تجنبي المهيجات إذ أن الحد من استخدام المنتجات التي تحتوي على الكحول أو العطور القوية، حيث يمكن أن تزيد من حساسية البشرة.
- تقليل التعرض للمؤثرات البيئية وارتداء قبعة ونظارات شمسية عند الخروج يقلل من تعرض البشرة للعوامل البيئية الضارة.
- طبقي ماسكات طبيعية مثل العسل أو الزبادي مرة أو مرتين أسبوعيًا، أو استخدمي كمادات الحليب لتعزيز الترطيب.
- يذكر أنه إذا كانت حالة الجفاف شديدة أو مستمرة على الرغم من اتباع هذه النصائح، يفضل زيارة طبيب الجلدية للحصول على علاج مناسب ومخصص لنوع البشرة.