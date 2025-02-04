خطوات أساسية للعناية بالبشرة الحساسة خلال الربيع.. للتكيف مع تغيرات الطقس

حال كنتِ ترغبين في الحصول على بشرة نضرة ومشرقة، دون استخدام مستحضرات تجميل باهظة الثمن، يمكنكِ تحضير وصفات فعالة وآمنة تمنحك الترطيب والنعومة وتساعدك في التخلص من البقع والشوائب والتفتيح الطبيعي أو حتى تنظيف البشرة، إليكِ خطوات أساسية للعناية بالبشرة الحساسة خلال فصل الربيع للتكيف مع تغيرات الطقس وآمنة على البشرة وفعالة لتلبية احتياجات بشرتك والحفاظ على صحتها ونضارتها، وفقا لحديث الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية لـ«الوطن».

تقول «سند» إنه مع قدوم فصل الربيع، تتغير الظروف الجوية مثل ارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤثر سلبًا على البشرة الحساسة، ومن الضروري تعديل روتين العناية بالبشرة للتكيف مع هذه التغيرات والحفاظ على صحة البشرة.

خطوات أساسية للعناية بالبشرة الحساسة خلال فصل الربيع