أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تمارس «البلطجة».. وتتجاهل الشرعية الدولية

أكد طارق البرديسي، أستاذ العلاقات الدولية، أن إسرائيل تمارس تطرفا واضحا وإرهابا ممنهجا، مع سلوك منفلت لا يعترف بالشرعية الدولية، ويتجاهل الأعراف والمواثيق ومصادر القانون الدولي.

وأضاف «البرديسي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبدالصمد، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذا السلوك الإسرائيلي لا يمكن تصنيفه ضمن أي سياق حضاري، إنساني، قانوني أو سياسي، بل هو «بلطجة» تمارسها الحكومة الإسرائيلية، تعكس رغبتها الجامحة في التوسع والهيمنة الأمنية.

الممارسات الإسرائيلية تعكس شهوة حكومة متطرفة

أوضح أن هذا التوسع يظهر جليا في غزة، وفي تكريس الأوضاع بالضفة الغربية، بالإضافة إلى الانتهاكات بحق المقدسات في القدس، فضلا عن التواجد الإسرائيلي في سوريا ولبنان، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تعكس شهوة حكومة متطرفة، تتبنى توجهات توسعية غير قانونية وغير أخلاقية.

وشدد على أن هناك رفضًا إسرائيليًا واضحًا لاستمرار الهدنة، وعدم نية لاستكمال مراحلها أو الوصول إلى تسوية سياسية تستند إلى المرجعيات والقرارات الدولية، مؤكدًا أن إسرائيل تمارس انتهاكات متكررة للقانون الدولي، وتواصل سياساتها العدوانية، سواء عبر الاستيطان، أو السيطرة الأمنية غير الشرعية، أو اقتحام المدن الفلسطينية، بما في ذلك القدس والضفة الغربية وغزة وسوريا ولبنان.