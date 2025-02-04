وليد توفيق يطلق «كليب جديد» لأغنية كبرت البنوت

أطلق الفنان وليد توفيق فيديو كليب جديد لأغنية كبرت البنوت، من كلمات وألحان الشاعر والفنان القدير جورج خباز، توزيع باسم منير، واختار هذا التوقيت لطرح أغنية جديدة بمناسبة الأعياد في الوطن العربي.

وليد توفيق يطلق كليب جديد لأغنية كبرت البنوت

جرى تصوير الفيديو كليب الخاص بالفنان وليد توفيق في القاهرة بقالب سينمائي، بمشاركة النجمة اللبنانية الممثلة رولا بحسون، وكتب الأغنية ولحنها جورج خباز، من إخراج إيهاب عبد اللطيف.

وتقول كلمات الأغنية:

كبرت البنوت، كبرت ست الكل

صار بدّا تتجوز تتركني وتفل

ربيت بدموع العينين ربيت بالنقد وبالدين

بيجي واحد مدري منين بيخادها وبيفل

شو غنيتلا لتنام بليالي الشتوية

وعديتن عدّ الايام تصارت صبية

تقهقرت تعذبت سنين كرمال عيونا الحلوين

ولما صارت بالعشرين

عريس الغفلة طل تياخدها ويف