تحرك حكومي بشأن «طفلة المنوفية» بعد إصابتها أثناء استقلال القطار: «جاهزون للمساعدة»

تحرك حكومي بشأن «طفلة المنوفية» بعد إصابتها أثناء استقلال القطار: «جاهزون للمساعدة»

تحرك حكومي بشأن «طفلة المنوفية» بعد إصابتها أثناء استقلال القطار: «جاهزون للمساعدة»

أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تم إرسال بيانات حالة «طفلة المنوفية» التي أصيبت في عينها أثناء استقلالها القطار جراء «طوبة» تم إلقاؤها عشوائياً، للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، ووعد بالتحرك على الفور.

وقال «يونس» في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنه بالفعل أبلغني أن مدير مديرية الصحة تواصل مع أسرة الطفلة وكذلك مدير فرع التأمين الصحي لإنهاء جميع الإجراءات، وبالفعل تم التنسيق للحالة باكرا لهم مع مدير فرع التامين الصحي لعمل اللازم».

وأضاف، أنه تواصل مع مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «صناع الخير»: «وقال إحنا جاهزين للمساعدة فى أى حاجة».

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