أحدث صيحات قصات الشعر لربيع وصيف 2025.. تعطيكِ إطلالة مميزة وأنيقة

مع دخول فصل الربيع واقتراب الصيف، تتجه الأنظار إلى أحدث صيحات قصات الشعر التي تم عرضها في أسابيع الموضة العالمية، وتُبرز هذه القصات تنوعًا يجمع بين الجرأة والكلاسيكية، ما يمنحك خيارات متعددة لتجديد إطلالتك، ونوضح فيما يلي أحدث صيحات قصات الشعر لربيع وصيف 2025 وفقًا لـ Harper's BAZAAR.​

أحدث صيحات قصات الشعر لربيع وصيف 2025

الشعر المبعثر Distressed Hair إذ تعزز هذه الإطلالة مظهر الشعر غير المرتب بشكل متعمد، ما يضفي لمسة من العفوية والجاذبية.

التسريحات المنحوتة Sculptural Sleek وتتميز هذه التسريحات بالتصميمات الهندسية الأنيقة، مثل الكعكة الفرنسية المحدثة التي ظهرت في عرض LaQuan Smith، وتضفي هذه الإطلالة لمسة من الرقي والأناقة، مع التركيز على التفاصيل الدقيقة في تصفيف الشعر.​

الإكسسوارات المبتكرة Unusual Embellishments، شهدت منصات العرض استخدام إكسسوارات شعر فريدة مثل الدبابيس المرصعة باللؤلؤ والأزهار المعدنية، وهذه الإضافات تُضفي لمسة من التميز والتفرد على تسريحات الشعر البسيطة.​

الغرة الأمامية Bangs إذ عادت الغرة الأمامية بقوة هذا الموسم، مع تنوع في الأطوال والتصفيفات، ومن الغرة الكثيفة المستقيمة إلى الجانبية الناعمة، توفر هذه الصيحة خيارات متعددة لتناسب مختلف أشكال الوجوه.​

أمواج الشعر الطويلة Rapunzel Waves تبرز هذه الصيحة الشعر الطويل المموج بأسلوب طبيعي وانسيابي، كما شوهد في عرض Collina Strada، تضفي هذه التسريحة مظهرًا أنثويًا ورومانسيًا يتناسب مع أجواء الربيع والصيف.

قصة البيكسي القصيرة جداً واحدة من أبرز قصات الشعر القصير لربيع وصيف 2025، وتتميز هذه القصة بأنها عملية جداً، وسهلة التصفيف، وتمنح الوجه ملامح أوضح وأكثر شباباً، وتناسب النساء الجريئات الباحثات عن التغيير الجذري، وتتماشى تماماً مع أجواء الصيف الحارة.