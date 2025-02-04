القبض على شخص أصاب آخر بسلاح أبيض بسبب فتاة في القاهرة

القبض على شخص أصاب آخر بسلاح أبيض بسبب فتاة في القاهرة

القبض على شخص أصاب آخر بسلاح أبيض بسبب فتاة في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بإصابة آخر منعه من مضايقة فتاة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 مارس الماضي، تبلغ لقسم شرطة دار السلام بالقاهرة من أحد المستشفيات باستقباله (أحد الأشخاص - مقيم دائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وبسؤاله أفاد بتضرره من (آخر - مقيم بدائرة القسم) لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب توقفه أسفل منزله صحبة إحدى صديقاته وحال مطالبته بالانصراف من أسفل المنزل تعدى عليه بالضرب محدثا إصابته مستخدما سلاح أبيض.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

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