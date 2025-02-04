أفاد إعلام إسرائيلي عن مصادر، بأن الأجهزة الأمنية فوجئت بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السيطرة على محور ميراج، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

نتنياهو يعلن السيطرة على محور ميراج

ونقل إعلام إسرائيلي عن مصادر، قولهم إن خطط السيطرة على المحور الجديد لم يصدق عليها بعد.