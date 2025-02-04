أفاد إعلام إسرائيلي عن مصادر، بأن الأجهزة الأمنية فوجئت بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السيطرة على محور ميراج، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».
نتنياهو يعلن السيطرة على محور ميراج
ونقل إعلام إسرائيلي عن مصادر، قولهم إن خطط السيطرة على المحور الجديد لم يصدق عليها بعد.
وتابع نتنياهو: «شددنا عملياتنا الليلة الماضية عبر السيطرة على أراض وهدم بنى تحتية».
وتعمل القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة حاليًا بين خان يونس ورفح الفلسطينية في منطقة وصفتها بأنها خالية نسبيًا من الفلسطينيين.