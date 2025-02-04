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السبت، 05 أبريل 2025
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نتنياهو يفاجئ الأجهزة الأمنية في إسرائيل بالسيطرة على محور ميراج بغزة

نتنياهو يفاجئ الأجهزة الأمنية في إسرائيل بالسيطرة على محور ميراج بغزة

نتنياهو يفاجئ الأجهزة الأمنية في إسرائيل بالسيطرة على محور ميراج بغزة

أفاد إعلام إسرائيلي عن مصادر، بأن الأجهزة الأمنية فوجئت بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السيطرة على محور ميراج، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

نتنياهو يعلن السيطرة على محور ميراج

ونقل إعلام إسرائيلي عن مصادر، قولهم إن خطط السيطرة على المحور الجديد لم يصدق عليها بعد.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: نعمل الآن على تقطيع أوصال قطاع غزة ونشدد الضغط خطوة تلو الأخرى، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

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