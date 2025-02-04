أسعار السيارات المستعملة في الأسواق.. بأقل من 400 ألف جنيه

السيارات المستعملة فرصة ذهبية للمواطنين، فهي أقل من حيث التكلفة مقارنة بنظيراتها الجديدة، وتتفاوت الأسعار بشكل ملحوظ، وفق مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك حالة السيارة، والموديل، وعدد الكيلومترات المقطوعة، وسنة الصُنع، بالإضافة إلى عملية العرض والطلب في السوق.

أسعار السيارات المستعملة اليوم



وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» أسعار السيارات المستعلمة ضمن الفئة الأقل من 400 ألف جنيه في عدد من الأسواق المصرية، بحسب موقع contactcars أكبر موقع لبيع وخدمات السيارات، وجاءت أسعار السيارات المستعملة كالتالي:

أسعار السيارات في السوق المصرية



سيارة «بى واى دى»‬ موديل 2016 F3 مستعملة، عداد 160الف كم، فابريكة خارجي وداخلي، وتأتي السيارة بسعر يبلغ حوالي 380 ألف جنيه.

سيارة «هيونداي XD»، موديل 2004، تأتي بعداد 189 الف كم، ناقل حركة أتوماتيك‎، بالإضافة إلى ذلك لها فتحة سقف وسعرها 390 ألف جنيه.

أسعار السيارات اليوم



سيارة «لادا جرانتا»، سيدان موديل 2016، تأتي بعداد 173 ألف كم، بالإضافة إلي فرش جلد وتكييف وسعرها يبلغ حوالي 250 ألف جنيه.

سياره «بيجو 406»، سيدان مستعملة موديل 2003، ناقل الحركة أتوماتيك، اللون الأسود، تأتي بسعر يبلغ حوالي 350 ألف جنيه.