قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستمنح أصحاب المليارات تخفيضات ضريبية كبيرة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».