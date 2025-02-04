قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستمنح أصحاب المليارات تخفيضات ضريبية كبيرة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».
ديمقراطيون بـ«الشيوخ الأمريكي» يعلنون رفضهم سياسة ترامب لفرض الرسوم الجمركية
ديمقراطيون بـ«الشيوخ الأمريكي» يعلنون رفضهم سياسة ترامب لفرض الرسوم الجمركية
سياسة ترامب للرسوم الجمركية
وأعلن أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن رفضهم سياسة ترامب لفرض التعريفات الجمركية.
فرض الرسوم الجمركية
ومن جانبهم، أعلن مشرعون ديمقراطيون عزمهم طرح قانون يُلزم الحكومة بالكشف عن تبعات ونتائج فرض الرسوم الجمركية على الشعب الأمريكي، مؤكدين أن تسمية هذا اليوم بـ «يوم التحرير» يدل على «غرور» ترامب.