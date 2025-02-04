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السبت، 05 أبريل 2025
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ديمقراطيون بـ«الشيوخ الأمريكي» يعلنون رفضهم سياسة ترامب لفرض الرسوم الجمركية

ديمقراطيون بـ«الشيوخ الأمريكي» يعلنون رفضهم سياسة ترامب لفرض الرسوم الجمركية

ديمقراطيون بـ«الشيوخ الأمريكي» يعلنون رفضهم سياسة ترامب لفرض الرسوم الجمركية

سياسة ترامب للرسوم الجمركية

وأوضح زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، أن سياسة ترامب للرسوم الجمركية لا تستند للحقائق وإنما تقوم على أفكار «جنونية»، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية الحالية ستؤدي إلى زيادة العجز الأمريكي بمقدار 30 تريليون دولار.

وأعلن أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن رفضهم سياسة ترامب لفرض التعريفات الجمركية.

فرض الرسوم الجمركية

ومن جانبهم، أعلن مشرعون ديمقراطيون عزمهم طرح قانون يُلزم الحكومة بالكشف عن تبعات ونتائج فرض الرسوم الجمركية على الشعب الأمريكي، مؤكدين أن تسمية هذا اليوم بـ «يوم التحرير» يدل على «غرور» ترامب.

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