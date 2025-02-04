«النقل» تحذر من ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

«النقل» تحذر من ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

«النقل» تحذر من ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

أصدرت وزارة النقل، بيانا، بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قطار أشمون يتعرض للرشق بالحجارة وطفلة صغيرة تفقد عينها".

وأكدت الوزارة شجب مثل هذه السلوكيات السلبية الخطيرة التي تتسبب في إصابات بالغة لركاب وقائدي القطارات وتعرض حياتهم للخطر، كما تتسبب في تعطيل مسير القطارت وتلفيات بالجرارات والعربات التي هي ملك للشعب، ويتم إصلاحها وصيانتها من ميزانية الدولة.

حملات للتوعية بخطورة رشق القطارات بالحجارة

وأشار البيان إلى الوزارة أوضحت بشكل دوري ومكثف عبر حملات التوعية التي أطلقتها من خلال وسائل الإعلام خطورة هذه الظاهرة على حياة المواطنين وقائدي القطارات، وكذلك من خلال عقد العديد من ندوات التوعية بمختلف المحافظات بمشاركة قيادات الهيئة والقيادات الشعبية والتنفيذية بتلك المحافظات للتأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الإعلام المختلفة، ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة في التصدى لهذه الظاهرة وضروة المشاركة في التوعية من مخاطرها وما تسببه من تعريض لحياة المواطنين وقائدي القطارات للخطر.

النقل تناشد المواطنين بضرورة المشاركة في التوعية بخطوة هذه الظاهرة

وناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة المشاركة معها في التوعية من هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر على سلامة وحياة الركاب وقائدي القطارات، كما تتقدم الوزارة بالدعاء بالشفاء للمصابين من جراء هذه الظاهرة السلبية الخطيرة.

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