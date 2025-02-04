الصين تحذر أمريكا: الرسوم الجمركية تعرض التنمية الاقتصادية العالمية للخطر
08:25 م | الأربعاء 02 أبريل 2025
قصف إسرائيلي يستهدف مركز البحوث العلمية في مساكن برزة بدمشق
أوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن قصف إسرائيلي استهدف مركز البحوث العلمية في مساكن برزة بدمشق.
وشدد على دوي انفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى البحوث العلمية بمساكن برزة.
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