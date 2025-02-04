مواعيد عمل دريم بارك وأسعار التذاكر.. فسحة ممتعة في إجازة عيد الفطر

يقبل المواطنون على أماكن الفسح والخروج خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للتنزه والاستمتاع بأوقاتهم خلال هذه الفترة. لذا، نستعرض مواعيد عمل «دريم بارك» وأسعار التذاكر.

تُعد «دريم بارك» واحدة من أكبر مدن الملاهي في مصر، وتقع على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. وتناسب المدينة جميع الفئات العمرية، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات والأصدقاء.

مواعيد عمل دريم بارك

وبالنسبة لمواعيد دريم بارك، تبدأ يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025.

أما في غير إجازة العيد، فتعمل دريم بارك 3 أيام وهم الخميس والجمعة والسبت، من الساعة 10 صباحا للساعة 9 مساءا.

أسعار تذكرة دريم بارك

أما عن أسعار تذاكر دريم بارك، تأتي على النحو التالي، وفق ما أعلنته الصفحة الرسمية لدريم بارك: