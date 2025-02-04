مواعيد عمل دريم بارك وأسعار التذاكر.. فسحة ممتعة في إجازة عيد الفطر
مواعيد عمل دريم بارك وأسعار التذاكر.. فسحة ممتعة في إجازة عيد الفطر
يقبل المواطنون على أماكن الفسح والخروج خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للتنزه والاستمتاع بأوقاتهم خلال هذه الفترة. لذا، نستعرض مواعيد عمل «دريم بارك» وأسعار التذاكر.
تُعد «دريم بارك» واحدة من أكبر مدن الملاهي في مصر، وتقع على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. وتناسب المدينة جميع الفئات العمرية، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات والأصدقاء.
مواعيد عمل دريم بارك
وبالنسبة لمواعيد دريم بارك، تبدأ يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025.
أما في غير إجازة العيد، فتعمل دريم بارك 3 أيام وهم الخميس والجمعة والسبت، من الساعة 10 صباحا للساعة 9 مساءا.
أسعار تذكرة دريم بارك
أما عن أسعار تذاكر دريم بارك، تأتي على النحو التالي، وفق ما أعلنته الصفحة الرسمية لدريم بارك:
- سعر التذكرة سيلفر: 275 جنيهًا للفرد وتشمل:الدخول والألعاب المجانية فقط لعدد لا نهائي من المرات عدا الألعاب ذات الرسوم.
- تذكرة سيلفر كومبو بسعر 325 جنيهًا للفرد وتشمل الدخول والألعاب المجانية ووجبة كومبو.
- تذكرة جولدن بسعر 400 جنيه للفرد، وتشمل الألعاب المجانية و2 كوبون ألعاب فئة 50 جنيهًا، وكوبون لعبة فئة 75 جنيهًا.
- تذكرة الفاميلي بسعر 1000 جنيه وتشمل: الأب والأم وطفلان أقل من 10 سنوات، وتتضمن الدخول والألعاب المجانية.
- الأطفال الأقل من 3 سنوات دخولهم بالمجان.