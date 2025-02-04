وأوضح إعلام إسرائيلي، أنه جرى اعتراض صاروخ واحد على الأقل في غلاف غزة الشمالي.

وفي وقت سابق، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط طائرة تابعة له قرب مستوطنة «نيريم» بغلاف قطاع غزة، نتيجة خلل فني.