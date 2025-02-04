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السبت، 05 أبريل 2025
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سلاح الجو الإسرائيلي يعترض صاروخين أطلقا من شمال غزة باتجاه إسرائيل

سلاح الجو الإسرائيلي يعترض صاروخين أطلقا من شمال غزة باتجاه إسرائيل

سلاح الجو الإسرائيلي يعترض صاروخين أطلقا من شمال غزة باتجاه إسرائيل

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

من جانبه أكد جيش الاحتلال، أن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة، حيث إن سلاح الجو الإسرائلي اعترض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

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