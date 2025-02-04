سلاح الجو الإسرائيلي يعترض صاروخين أطلقا من شمال غزة باتجاه إسرائيل
سلاح الجو الإسرائيلي يعترض صاروخين أطلقا من شمال غزة باتجاه إسرائيل
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
من جانبه أكد جيش الاحتلال، أن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة، حيث إن سلاح الجو الإسرائلي اعترض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
وأوضح إعلام إسرائيلي، أنه جرى اعتراض صاروخ واحد على الأقل في غلاف غزة الشمالي.
وفي وقت سابق، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط طائرة تابعة له قرب مستوطنة «نيريم» بغلاف قطاع غزة، نتيجة خلل فني.