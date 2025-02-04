«اختبئوا الآن».. تحذير خطير لسكان 4 ولايات أمريكية من إعصار جديد

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في أمريكا، تحذيرات من احتمال وقوع إعصار في أجزاء من ولايات أوكلاهوما وكانساس وأركنساس وميسوري، اعتبارا من الساعة 5:20 صباحا بالتوقيت المحلي، محذرة السكان من ضرورة الاستعداد، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتم إصدار تحذير من احتمال وقوع إعصار في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، وسيظل ساري المفعول حتى الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، ويجب على سكان المنطقة المتضررة البحث عن مأوى آمن على الفور.

هيئة الأرصاد تحذر الأمريكيين

كتب أحد المسئولين في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، في تنبيه لمدينة كانساس سيتي: «اختبئوا الآن! انتقلوا إلى قبو أو غرفة داخلية في الطابق السفلي من مبنى متين، تجنب النوافذ إذا كنت في الخارج، أو في منزل متنقل، أو في مركبة، فانتقل إلى أقرب ملجأ متين واحمِ نفسك من الحطام المتطاير».

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن هذه مجرد بداية للتأثير المهدد للحياة، الذي ستخلفه هذه العاصفة الربيعية القوية على وسط الولايات المتحدة، مضيفة أن من المرجح أن يكون هذا حدثًا كارثيًا يستمر لعدة أيام وربما تاريخيًا.

وستتجه العاصفة شرقا عبر الغرب الأوسط ووادي المسيسيبي والسهول الجنوبية اليوم، مما يؤدي إلى انتشار العواصف الرعدية واسعة النطاق والشديدة من البحيرات العظمى إلى ساحل الخليج.

توقعات بهطول أمطار غزيرة ورياح مدمرة

وصنف مركز التنبؤ بالعواصف التابع لخدمة الطقس الوطنية هذا الطقس القاسي، على أنه عالي الخطورة في جنوب وسط البلاد حيث تم إصدار تحذيرات من الأعاصير، ومن المتوقع أيضًا هطول أمطار غزيرة ورياح مدمرة كبيرة في هذه الولايات الأربعة.