غارات إسرائيلية تستهدف مطاري حماة و«T4» بريف حمص

أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، من سوريا، بوقوع عدة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مطار حماة العسكري، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

التصعيد العسكري

وأكد أن طيران الاحتلال شن هجومًا على مطار «T4» في ريف حمص، وذلك في إطار التصعيد العسكري المستمر في المنطقة.

أوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن قصف إسرائيلي استهدف مركز البحوث العلمية في مساكن برزة بدمشق.

وشدد على دوي انفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى البحوث العلمية بمساكن برزة.