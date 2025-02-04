هالة صدقي: مسلسل قهوة المحطة يحمل رسالة قوية.. ويقدم دراما مختلفة

أعربت النجمة هالة صدقي، عن سعادتها بنجاح شخصية جورجيت التي أدتها في مسلسل «قهوة المحطة»، مشيرة إلى أن الموضوع الجديد والمختلف للعمل، كان دافعا رئيسيا لمشاركتها رغم كونها ضيفة شرف، موضحة أن المسلسل يضم كوكبة من النجوم الشباب الذين يتحملون مسؤولية البطولة، ما دفعها لدعمه والمشاركة فيه.

تفاصيل مسلسل قهوة المحطة

أكدت «صدقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي، ببرنامج «العيد فرحة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن إعطاء الفرصة للجيل الجديد ضرورة لاستمرار تطور الدراما المصرية، مشيرة إلى أن شخصية جورجيت في المسلسل تعيش صراعا داخليا حول كيفية تقبل اختلاف الأفكار والمعتقدات بين الأهل والأبناء، وهو ما جذبها للدور.

وأشادت بدور الشركة المنتجة «سينرجي» والكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج إسلام خيري في تقديم عمل درامي متكامل، مختتمة حديثها بتهنئة الجمهور بعيد الفطر المبارك، مؤكدة أن دعم المواهب الجديدة سيظل عاملًا أساسيًا في ازدهار الفن المصري.