موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025.. هل يخالفا الحسابات الفلكية؟

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 في مصر والدول العربية، موضحا أن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجرا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 2025/5/27م وهو يوم الرؤية.

وقال المعهد وفقا لتقرير صادر عنه، إن الهلال الجديد لشهر ذو الحجة سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية»، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 40-49 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (9) - 59 دقيقة.

وأكد أن غرة شهر ذو الحجة 1446هـ فلكيا الأربعاء 2025/5/28م، وتكون وقفة عرفات لعام 1446هـ فلكيا، يوم الخميس 2025/6/5، وعيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ فلكيا الجمعة 2025/6/6م.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لـ«الوطن»، أن ما يعلن عنه من مواعيد يكون وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، لافتا إلى ان موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات الرأي النهائي فيها للجهات الشرعية في السعودية، نظرا لارتباط موعد العيد والوقفة بمناسك الحج الأعظم وشعائره.