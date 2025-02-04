إيقاف الهواتف المحمولة المخالفة بعد 5 أيام.. التفاصيل

يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقف تشغيل الهواتف المحمولة خلال 5 أيام من اليوم، وتحديدًا في 7 أبريل الجاري، وذلك مع انتهاء المهلة المحددة للمستخدمين المستحق عليهم رسوم أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.

إيقاف الهواتف المحمولة المخالفة

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه سيتم إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المخالفة وغير المسددة للرسوم عن العمل، على كافة شبكات المحمول العاملة في مصر، اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل 7 أبريل 2025، بعد أن تم منح مستخدميها مهلة 90 يومًا لسداد الرسوم.

الرسوم على الهواتف المحمولة المستوردة

وتقدر الرسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، بنسبة 38.5% من إجمالي قيمة الهاتف المحمول.

الهاتف الشخصي

وكشف محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات سابقة، أن جميع الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، باستثناء الهاتف الشخصي، تخضع لتلك الرسوم المعلنة.

توقف الخدمة عن هذه الهواتف

ووفقًا لرئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن الهواتف التي تم استخدامها في يناير 2025 ستنتهي مهلة سداد رسومها في 7 أبريل الجاري، على أن تتوقف الخدمة عن هذه الهواتف بعد هذه التاريخ، إذا لم يتم دفع الرسوم عبر تطبيق «تليفوني»، الذي يوضح قيمة المبالغ المستحقة.

وفي حالة قام المستخدم، بسداد الرسوم المستحقة على هاتفه المحمول، ستعود الخدمة تلقائيًا، دون أي إجراءات.

هواتف السياح والزوار الأجانب

وفيما يخص السياح أو الزوار الأجانب أو المصريين غير المقيمين في مصر، الذين لا تتجاوز مدة إقامتهم في مصر 90 يومًا، لن يخضعوا لهذه الإجراءات وغير مطالبين بسداد تلك الرسوم، أما في حالة زادات المدة عن 90 يومًا واستخدموا شريحة مصرية، فيكونوا مطالبين بسداد الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة.