عائد يصل إلى 27%.. أعلى شهادات الإدخار فائدة في مصر

تعتبر شهادات الادخار من أكثر الأدوات الاستثمارية أمانًا واستقرارًا، خاصة مع العائد التنافسي الذي تقدمه البنوك المصرية حاليًا، ومن خلال التقرير التالي نسنعرض أعلى شهادات الادخار فائدة في مصر، مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنوك أخرى وفقًا للمواقع الإلكترونية الرسمية لهذه البنوك.

البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية السنوية:

العائد على شهادة الادخار: 23% يومي، 23.5% للعائد الشهري، و27% للعائد السنوي.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات عائد متدرج:

العائد على الشهادة: عائد سنوي 30% السنة الأولى، 25% السنة الثانية، 20% السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات عائد ثابت:

العائد على الشهادة: 21.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك مصر

شهادة طلعت حرب السنوية:

العائد على الشهادة: 23.5% شهري و27% سنوي يصرف بنهاية المدة.

شهادة ابن مصر 3 سنوات للعائد المتدرج:

العائد على الشهادة: السنة الأولى بين 26% للعائد الشهري، بينما 27% للعائد ربع سنوي و30% للعائد السنوي.

السنة الثانية 22.5% للعائد الشهري، 23% للعائد ربع سنوي، 25% للعائد السنوي.

السنة الثالثة 19% للعائد الشهري، 19% للعائد ربع سنوي، 20% للعائد السنوي.

شهادة القمة 3 سنوات للعائد الثابت:

العائد علي الشهادة 21.5% سنويا ويمكن صرف العائد شهريا.

بنك الإسكندرية

شهادة أليكس ستار بلس الثلاثية عائد ثابت:

العائد علي الشهادة: 20% سنوي ويمكن صرف العائد شهريا.

شهادات البنك التجاري الدولي

شهادة بريميوم الثلاثية:

العائد علي الشهادة: 17% سنويا يصرف شهريا.

شهادة بلس الثلاثية:

العائد علي الشهادة: 16% سنويا يصرف شهريا.

شهادة برايم الثلاثية:

العائد علي الشهادة: 15% سنويا ويمكن صرف العائد شهريا.