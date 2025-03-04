أفاد إعلام تابع للاحتلال الإسرائيلي، بحدوث حادث أمني كبير في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

وكشف إعلام إسرائيلي، عن سقوط مصابين في صفوف الجيش خلال الاشتباكات في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا.

وفي وقت سابق، أفاد إعلام سوري، بسقوط 7 قتلى وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كويا غرب محافظة درعا السورية.