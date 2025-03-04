أفاد إعلام تابع للاحتلال الإسرائيلي، بحدوث حادث أمني كبير في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».
وكشف إعلام إسرائيلي، عن سقوط مصابين في صفوف الجيش خلال الاشتباكات في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا.
وفي وقت سابق، أفاد إعلام سوري، بسقوط 7 قتلى وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كويا غرب محافظة درعا السورية.
وذكرت التقارير السورية، أن قوات الاحتلال تقصف قرية كويا في منطقة حوض اليرموك غربي درعا بقذائف الدبابات، مؤكدة على وجود حركة نزوح لأهالي قرية كويا إلى البلدات والقرى المجاورة؛ جراء قصف الاحتلال المتواصل.