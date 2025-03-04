نجاح عملية لإزالة هوك من أنثى سلحفاة بمحمية أشتوم الجميل

نجاح عملية لإزالة هوك من أنثى سلحفاة بمحمية أشتوم الجميل

نجاح عملية لإزالة هوك من أنثى سلحفاة بمحمية أشتوم الجميل

نجحت محمية أشتوم الجميل، لإنقاذ السلاحف البحرية ببورسعيد، في إجراء عملية لإزالة «هوك» من داخل أنثى سلحفاة بحرية من نوع ذات الرأس الكبير المهددة بالانقراض، وتسمى Drea وعمرها 40 عاما، وتحمل كود السلاحف البحرية لدولة اليونان بعد أن وصلت مصابة إلى الإسكندرية.

سلحفاة اليونان

إجراء أشعة مقطعية لسلحفاة اليونان

وأعلن دكتور حسين رشاد مدير عام محميات المنطقة الشمالية، بجهاز شؤون البيئة التابع لمجلس الوزراء، أن السلحفاة وصلت مصابة على ساحل شواطئ الاسكندرية، ونقلت للرعاية منذ شهرين داخل مركز أشتوم الجميل لإنقاذ السلاحف البحرية، وتبين من إجراء الأشعة المقطعية لها وجود هوك عالق بها، وتم إجراء عملية لإزالة الهوك.

سلحفاة اليونان

مراحل رعاية سلحفاة اليونان

وأوضح أنه جرى متابعة سلحفاة اليونان على عدة مراحل منها اختباري التنفس والغطس، وأكد دكتور حسين رشاد أنه ستستمر رعايتها حتى إعادة الإطلاق في البحر المتوسط.

سلحفاة اليونان

وقدم مدير عام محميات المنطقة الشمالية بجهاز شؤون البيئة الشكر لشركاء النجاح، والمتطوعين لإنقاذ السلاحف البحرية في البحر المتوسط، بوزارة البيئة والمتمثلين في محمية اشتوم الجميل وفرع جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، ووزارة الزراعة متمثلة في معهد بحوث صحة الحيوان فرع بورسعيد.

سلحفاة اليونان سلحفاة اليونان

سلحفاة اليونان

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