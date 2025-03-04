فيضانات مدمرة..ماذا تنتظر الولايات المتحدة هذا الأسبوع؟

توقع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة وفيضانات عارمة في وسط الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة، واستخدموا توصيفات مثل عاصفة لم تحدث في الجيل وتاريخية وتهدد الحياة، حسبما ذكر موقع صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية.

العاصفة والأمطار المنتظرة مدمرة

واعتبرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، أن العاصفة والأمطار المنتظرة ليست أمرًا اعتياديًا، معتبرة أنه حدث نادر، شديد التأثير، وقد يكون مدمرًا ومن المرجح أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى فيضانات واسعة النطاق في الأنهار والفيضانات السريعة والمناطق.

ومن المرجح أن تهطل الأمطار الغزيرة في منطقة من أركنساس إلى أوهايو، حيث من المتوقع أن تشهد العديد من المناطق أكثر من 30 سم مكعب من الأمطار بحلول الوقت الذي تنتهي فيه العاصفة يوم الأحد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يجب على المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة الاستعداد الآن، لاحتمال حدوث اضطرابات طويلة الأمد وشديدة في الحياة اليومية، في ضوء هطول الأمطار الغزيرة المتوقعة وخطر الفيضانات.

خطر كبير بسبب أمطار غرب كنتاكي

وشددت هيئة الأرصاد، على إنه بحلول يوم الخميس، سيكون هناك خطر كبير من هطول أمطار غزيرة في غرب كنتاكي، وميسوري بوتيل، وشمال غرب تينيسي، وشمال شرق أركنساس المتطرف حيث من المتوقع حدوث فيضانات مفاجئة واسعة النطاق تهدد الحياة.

ومن المتوقع أيضًا هطول بعض من أشد الأمطار غزارة على طول نهر أوهايو بين كنتاكي وإلينوي، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية في بادوكا بولاية كنتاكي من حدوث فيضانات كارثية.

وقد تتجاوز كميات الأمطار المتوقعة مستويات قياسية، ما قد يؤدي إلى فيضانات مفاجئة كبيرة وكارثية في جميع أنحاء المنطقة وبحلول مساء السبت، من المتوقع هطول ما بين 25 و30 سنتيمترًا من الأمطار في أجزاء من المنطقة، ومن المتوقع حدوث فيضانات في المناطق التي لا تتعرض عادةً للفيضانات.