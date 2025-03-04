وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بعد التوقيع على أمر تنفيذي بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة يعد هو يوم ولادة الصناعة الأمريكية من جديد، لافتًا إلى أن هناك دولاً تسرق ثروات بلاده منذ سنوات.