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السبت، 05 أبريل 2025
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وزارة التجارة اليابانية تعلق على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

وزارة التجارة اليابانية تعلق على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

وزارة التجارة اليابانية تعلق على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

ترامب يتعهد بنمو اقتصادي كبير

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بعد التوقيع على أمر تنفيذي بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة يعد هو يوم ولادة الصناعة الأمريكية من جديد، لافتًا إلى أن هناك دولاً تسرق ثروات بلاده منذ سنوات.

وأضاف ترامب، في خطاب وصفه بـ «يوم التحرير»، أن ذلك سيجعل أمريكا ثرية من جديد، لافتًا إلى أن بلاده تمت «سرقتها» ونهبها من قبل «الأعداء والأصدقاء» لعقود.

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