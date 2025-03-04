علقت وزارة التجارة اليابانية، على فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية جديدة، وتوقيعها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء، مشددة على أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة مؤسفة جدا، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية». ترامب يتعهد بنمو اقتصادي كبير وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بعد التوقيع على أمر تنفيذي بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة يعد هو يوم ولادة الصناعة الأمريكية من جديد، لافتًا إلى أن هناك دولاً تسرق ثروات بلاده منذ سنوات. وأضاف ترامب، في خطاب وصفه بـ «يوم التحرير»، أن ذلك سيجعل أمريكا ثرية من جديد، لافتًا إلى أن بلاده تمت «سرقتها» ونهبها من قبل «الأعداء والأصدقاء» لعقود.