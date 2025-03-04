أصاب 240 شخصا.. فيروس «نورو» يضرب سفينة سياحية ضخمة خلال رحلتها إلى أمريكا

في تطور مؤسف يبرز التحديات الصحية المستمرة التي تواجه العالم، تعرضت سفينة سياحية شهيرة لانتشار فيروسي بين ركابها، إذ أُعلن عن تفشي فيروس نورو على متن سفينة كوين ماري ليترك بصمته على 240 فردًأ، وذلك خلال رحلتها من المملكة المتحدة إلى نيويورك في أمريكا، بحسب موقع globalnews.

تفشي فيروس نورو على متن سفينة كوين ماري

انتشر فيروس نورو داخل سفينة الركاب الفاخرة «كوين ماري 2» التابعة لشركة «كونارد لاين»، إذ أصاب أكثر من 240 شخصًا من الركاب وأفراد الطاقم، وأفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «CDC» في تقرير لها، بأن الفيروس أصاب 224 راكبًا من أصل 2538 على متن السفينة، بالإضافة إلى 17 من أفراد الطاقم.

وكانت السفينة قد غادرت ساوثهامبتون في المملكة المتحدة في الثامن من مارس برحلة بحرية تستغرق قرابة الشهر إلى نيويورك ثم عبر منطقة البحر الكاريبي، مع توقفات متفرقة على طول سلسلة الجزر، ومن المقرر أن تعود إلى ساوثهامبتون في السادس من أبريل.

تفاصيل تفشي فيروس نورو على متن سفينة

ووصف خبير الأمراض المعدية الدكتور ويليام شافنر، الأستاذ في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، فيروس نورو بأنه معروف بشكل واضح بفيروس السفن السياحية، في إشارة إلى أنه ينتشر بشكل كبير خلال الرحلات السياحية عبر السفن، لذلك كانت أعداد المصابين بالفيروس في السفينة المذكورة سلفًا كبير للغاية، مقارنة بعدد الأشخاص الموجودين داخل السفينة.

ويعرف الفيروس بأنه شديد العدوى وينتشر بسهولة في الأماكن التي يتجمع فيها الناس في أماكن قريبة، مما يجعل السفن السياحية عرضة لتفشي مثل هذه الأمراض، وأوضح الدكتور شافنر قائلاً: «هذا فيروس يمكن أن يصيبك بعدد قليل جدًا من الجزيئات الفيروسية، بمعنى آخر، الجرعة المعدية صغيرة جدًا، وهو سريع الانتشار لكن خطورته ليست كبيرة كما يدعي البعض أو يروج لذلك، وهو تفشى بالفعل في بريطانيا بنسبة كبيرة».