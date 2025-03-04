الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بالموافقة على قرض لتمويل مشروع القطار الكهربائي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بالموافقة على قرض لتمويل مشروع القطار الكهربائي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بالموافقة على قرض لتمويل مشروع القطار الكهربائي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 219 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة مصر والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 318 مليون يورو لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين/ مرسى مطروح، وذلك في العدد رقم 14 في 3 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، ووفق على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 318 مليون يورو لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين / مرسى مطروح والموقع بتاريخ 2024/2/4، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

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