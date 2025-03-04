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السبت، 05 أبريل 2025
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وزير الدفاع الإسرائيلي: الغارات الجوية على سوريا تحذير للمستقبل

وزير الدفاع الإسرائيلي: الغارات الجوية على سوريا تحذير للمستقبل

وزير الدفاع الإسرائيلي: الغارات الجوية على سوريا تحذير للمستقبل

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الغارات الجوية على سوريا بمثابة تحذير للمستقبل، وسنواصل التمركز والقيام بعمليات في جبل الشيخ والمناطق الأمنية.

أضاف أن سوريا ستدفع ثمنا باهظا جدا إذا سمحت بدخول قوات معادية لنا، وفق ماأفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.

في وقت سابق، قال مراسل القاهرة الإخبارية، خليل هملو، من سوريا، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مساء اليوم الأربعاء 3 مواقع سورية بينها مركز البحوث العلمية في حي مساكن برزة في دمشق ومطار «تي فور» في ريف حمص ومطار حماة العسكري .

وأضاف في رسالة على الهواء، أن الغارات أدت إلى حدوث انفجارات ضخمة، مشيرًَا إلى أن طيران الاحتلال لا يزال يحلق فوق العاصمة دمشق.

ومنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، شنّت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية في عدة مناطق بسوريا، كما نفذت عدة توغلات في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي سوريا.

واستغلت إسرائيل انهيار نظام الأسد، واحتلت المنطقة العازلة وتوسعت خارجها، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974.

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