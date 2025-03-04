حبة بازلاء تُنهي حياة الطفلة لورين في أيرلندا.. توقف قلبها 40 دقيقة قبل الوفاة

حبة بازلاء تُنهي حياة الطفلة لورين في أيرلندا.. توقف قلبها 40 دقيقة قبل الوفاة

حبة بازلاء تُنهي حياة الطفلة لورين في أيرلندا.. توقف قلبها 40 دقيقة قبل الوفاة

لم تكن تعلم أن صغيرتها ستفقد حياتها في مكان بعيد عن أحضانها، بسبب حبة بازلاء عالقة بفمها، لتأسر الطفلة «لورين»، البالغة من العمر عامين، قلوب الناس في مقاطعة ويكلو التابعة لدولة أيرلندا، بحسب موقع ديلي ميل.

توفت الطفلة «لورين» بسبب حبة بازلاء عالقة بفمها، مما أدى إلى عرقلة مجرى الهواء في أضيق نقطة، لتواجه صعوبة بالتنفس مما أدى إلى وفاتها، وبحسب تقرير كاميرات المراقبة.

الطفلة لورين

توقف قلب الطفلة «لورين» لمدة 40 دقيقة

كانت الطفلة تجلس في الحضانة، عندما تم تقديم الغذاء لها، وكان يحتوي على حبوب البازلاء المسلوقة، إلا أنها تعرضت للاختناق، مما أدى إلى توقف قلبها لمدة 40 دقيقة، قبل وضعها في سيارة الإسعاف.

تعرضت والدة «لورين» إلى صدمة كبيرة عندما علمت بوفاة صغيرتها، ليصبح لون وجهها شاحبا وبشرتها باردة عند اللمس مما أدى إلى فقدان وعيها، وعندما وصلت سيارة الإسعاف قامت بإنعاشها.

ضرورة مراجعة الإرشادات الغذائية

أشارت كلير كين الطبيبة الشرعية، ضرورة مراجعة الإرشادات الغذائية المتعلقة بمخاطر الاختناق، وعدم وضع أي حبوب من البازلاء أو الفاصوليا في طعام الصغار إلا عند التأكد من قدرتهم على تفتيتها، مع توفير أجهزة تنظيم ضربات القلب في جميع مرافق رعاية الأطفال.

طعام الأطفال من عمر 6 أشهر حتى عامين

أوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، أن الطفل بين عمر 6 أشهر و9 أشهر يُرضع رضاعة طبيعية، ثم تبدأ الأم في تقديم بعض الأطعمة المسلوقة جيدًا ومهروسة، وفي عمر العامين يمكن تناول حبوب البازلاء والفاصوليا المسلوقة بشكل جيد، والتأكد من قدرة الطفل على تفتيتها سواء بفمه أو بيده قبل تناولها.

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