رئيس جامعة القاهرة: انتظام العملية التعليمية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

استأنفت جامعة القاهرة، صباح اليوم الخميس، العمل والدراسة بجميع كلياتها ومعاهدها ووحداتها الإدارية، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من النشاط والحيوية والاستعداد الجاد لاستكمال الفصل الدراسي الثاني.

الالتزام بالضوابط الأكاديمية والإدارية

وشهد الحرم الجامعي حركة منتظمة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث انتظم عدد كبير من الطلاب في محاضراتهم، وعاد أعضاء هيئة التدريس والعاملون إلى أداء مهامهم، مع التأكيد على التزام الجميع بالضوابط الأكاديمية والإدارية المعمول بها داخل الجامعة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة حريصة على انتظام العملية التعليمية وضمان سير العمل بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للأنشطة العلمية والثقافية والطلابية، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لعقد الامتحانات الفصلية في مواعيدها المحددة.

توفير بيئة تعليمية وإدارية آمنة ومحفزة للطلاب

ودعا رئيس الجامعة الجميع إلى بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق من أجل الحفاظ على المكانة المتميزة التي تحتلها جامعة القاهرة محليًا ودوليًا، مشيرا إلى التزام إدارة الجامعة بتوفير بيئة تعليمية وإدارية آمنة ومحفزة لجميع الطلاب والعاملين، والاستمرار في تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل التحديث الأكاديمي والتكنولوجي في مختلف قطاعات الجامعة