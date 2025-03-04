انطلاق العرض المسرحي «كارمن» على مسرح الطليعة.. اعرف المواعيد

أعلن مسرح الطليعة، التابع للبيت الفني للمسرح، افتتاح مسرحية «كارمن» للمخرج ناصر عبد المنعم، ورفع العرض لافتة كامل العدد من اليوم الأول مساء أمس، هذا ويُقدم العرض يوميا في التاسعة مساء على قاعة زكي طليمات.

9 عروض على مسارح وزارة الثقافة في عيد الفطر

ويأتي العرض ضمن عروض البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة احتفالًا بعيد الفطر المبارك، والتي بدأت من ثاني أيام العيد. حيث شهدت مسارح البيت الفنى للمسرح بالقاهرة والإسكندرية حالة من الإقبال الجماهيرى الكبير، ورفعت جميع العروض المسرحية لافتة «كامل العدد»، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذى حرص على الحضور خلال إجازة عيد الفطر.

وافتتحت العروض، من ثاني أيام العيد بمسرحية «فى يوم وليلة»، لفرقة المسرح الكوميدى، على مسرح ميامى، كما قدمت فرقة المسرح الحديث عرضين مميزين؛ الأول «سجن النسا»، على مسرح السلام، والثانى «كازينو» على قاعة يوسف إدريس.أما مسرح الغد، فقدم عرض «بلاى» على مسرح الغد.

وفى إطار الاهتمام بتقديم عروض مميزة للأطفال، تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس العرض المسرحى «مروان وحبة الرمان» على مسرح القاهرة للعرائس. كما تقدم فرقة المسرح القومى للأطفال عرض «مملكة الحواديت» على المسرح القومى للأطفال.

فرقة الشمس تقدم عرض «أسطورة أرض الفراولة»

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة، فتقدم عرض «أسطورة أرض الفراولة» على مسرح الحديقة الدولية. ولجمهور «عروس المتوسط» تقدم فرقة مسرح الإسكندرية العرض المسرحى «غرام فى المسرح»، على مسرح ليسيه الحرية.