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السبت، 05 أبريل 2025
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العاهل الأردني يطالب بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة

العاهل الأردني يطالب بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة

العاهل الأردني يطالب بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة

طالب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع فورًا، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لتخفيف المأساة الإنسانية.

وأعرب ملك الأردن عن تطلعه إلى رؤية سوريا آمنة ومستقرة، داعيا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإنهاء المأساة في قطاع غزة.

وأكد أنّ ما يجري في غزة والضفة الغربية يهدد استقرار المنطقة بالكامل، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

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